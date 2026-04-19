Anthony Nwakaeme: Önümüze bakmamız gerekiyor!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Anthony Nwakaeme, "2 haftada kaybedilmiş 4 puan elbette iyi bir durum değil. Bu maç özelinde hem biz hem de taraftarlar her şeyini vermeye çalıştı. Çok üzücü bir durum. Bizim adımıza iyi değil ama futbolda bunlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor. Samsunspor maçına odaklanmamız ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yarışına dair soruya Anthony Nwakaeme, "Maç maç değerlendirmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, bugün de kazanmak istiyorduk ama şu anda bu maç geçti. Devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız her maçtan 3 puan almaya çalışıyoruz. Şu anda yapmamız gereken, maç maç devam etmek. Bugünü geçmişte bırakacağız ve kalan maçlara odaklanacağız. 4'te 4 yapabiliriz ama kolay olmayacak. Her maçı kendi içinde değerlendirip bir sonraki maça odaklanacağız. Bu maç geçti ve önümüze bakmamız gerekiyor" cevabını verdi.