Aslan alev aldı

En yakın takipçisi F.Bahçe’nin Rize ile 90+8’de berabere kalmasının ardından sahaya ayrı bir iştahla çıkan Cimbom, İcardi ve Yunus ile 2 farklı üstünlük yakaladı. Ev sahibi takımın tek sayısı Niang’dan geldi. Sarı-kırmızılılar, kritik derbi öncesi moral bulurken şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
İCARDİ 'SÜPER' DÖNDÜ Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 2. dakikada perdeyi açan Mauro İcardi, ligde 7 maç sonra (64 gün) ağları havalandırdı. Galatasaray'ınbu sezon ligde en fazla gol atan ismi olanArjantinli yıldız (14), Süper Lig kariyerinin en erkengolünü (01:11) Gençlerbirliği ağlarına bıraktı. Bu sezon toplamda 16 kez rakiplerini avlayan İcardi, sarı-kırmızılı formayla 77'nci defa fileleri buldu.
10 NUMARA YUNUS
İcardi'ye asist yapan, bir de gol atan Yunus, bu sezon skor katkısını 20'ye çıkardı. Ağları 10 kez sarsan, arkadaşlarına 10 da servis yapan milli futbolcu, her iki istatistikte de kariyerinde ikinci kez çift haneye ulaştı. Geçen sezon da 12 gol-13 asistle oynamıştı. Öte yandan Galatasaray formasıyla geçen sezondan bu yana yedi Süper Lig maçında hem gol atan hem de asist yapan Yunus Akgün, bu dönemde en yüksek sayıya ulaşan isim oldu.
NAZAR DEĞDİ
Yunus Akgün, maçın 85. dakikasında çok net bir pozisyonda şutunu çekti. Topa vuruş anında sol bacağından sakatlık yaşadı. Bunun üzerine 87. dakikada kenara alındı.
SIRADA KUPA VAR!
Galatasaray, 5 gün içerisinde 2 kez karşılaşacağı Gençlerbirliği ile ligdeki randevusundan galibiyetle ayrılmasını bildi. İki takım, Çarşamba günü bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İstanbul'da kozlarını paylaşacak.
Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (69), gol beklentisi üreten (61.7), rakip ceza sahasında topla buluşan (866), isabetli orta yapan (198) ve net gol pozisyonuna giren (107) takım Galatasaray.
G.Saray, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakayı kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 16 gol atarken, ağlarında sadece 3 top gördü.
Maça sol kanatta başlayan Barış Alper Yılmaz, yaptığı 5 ortada da adresi tutturamadı, topu arkadaşlarıyla buluşturamadı.