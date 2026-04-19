Beşiktaş deplasmanda mağlup! Samsunspor ikinci yarıda açıldı

Samsunspor, Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Gürcan Hasova düdük çaldı. VAR'da Özer Özden görev aldı.
Samsunspor, Beşiktaş karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Samsunspor'un gollerini 50'nci dakikada Carlo Holse ile 56'ncı dakikada Tanguy Coulibaly kaydetti.
Beşiktaş'ta fileleri 90+1'inci dakikada penaltıdan Kristjan Asllani havalandırdı.
Bu sonucun ardından Samsunspor puanını 42'ye yükseltti. Beşiktaş ise haftayı 55 puanda kapattı.
Samsunspor, Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Hyeon-Gyu Oh.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Coulibaly, Mouandilmadji.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Murillo'nun ceza sahasını ortasına iyi yükselen Hyeon-Gyu Oh'un kafa vuruşunda top üsttün auta çıktı.
12. dakikada Orkun Kökçü'nün ara pasında ceza saha içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
18. dakikada Ntcham'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top üstten auta gitti.
22. dakikada Tomasson'ın ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak, oyun alanına geri döndü.
45+2. dakikada Cengiz Ünder'in pasına hareketlenen Agbadou'nun ceza sahası içinde yerden şutunda topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
50. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ntcham'ın pasında Holse'nin ceza sahası dışından plase vuruşunda top, ağlarla buluştu. 1-0
53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.
56. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Emre Kılınç'ın pasında Coulibaly ceza sahası çizgisi üzerinden topu ağlara yolladı. 2-0
63. dakikada ceza sahası içindeki karambolde topa iyi yükselen Holse'nin vuruşunda topu kaleci Ersin Destanoğlu son anda kornere gönderdi.
78. dakikada Rashica'nın sert şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden topu son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.
90+1 Dakikada Beşiktaş skoru 2-1 yaptı. Ceza sahası içinde Cerny'in şutunda top Satka'nın eline çarpınca hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Asllani, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı köşelere gönderdi. 2-1
