Beşiktaş’ın aşkı depreşti

Beşiktaş, yeni sezonda kanatları uçuracak hamleler yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların hedefi de aşkı da aynı isimler… İnter'den Luis Henrique ile Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili daha önce olduğu gibi yine listenin ön sıralarında yer alıyor. Devre arasında Henrique için oldukça yoğun görüşmeler yapılsa da İtalyan ekibi, Dumfries'in sakatlığı sonrası işi yokuşa sürmüştü. Son dönemde rotasyona düşenBrezilyalı oyuncuyu teknik direktörSergen Yalçın çok beğeniyor. Çizme temsilcisi, 23 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı 24 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon Euro bonservis bekliyor.
İKNA ETME ÇABASI
Davitashvili için de bir kez daha güçlü şekilde masaya oturulması bekleniyor. Fransa2. Ligi'nde forma giyen ve İngiltere'denteklif arayan başarılıfutbolcu ile Beşiktaş'ın temasıolduğu belirtildi. St. Etienne'in, Gürcü sol kanat oyuncusunun satışında aceleci davranmayacağı aktarıldı.