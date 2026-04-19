Beşiktaş’ın aşkı depreşti

Giriş Tarihi: 19.04.2026

Siyah-beyazlı yönetim, devre arasında çok isteyip alamadığı kanat oyuncuları Luis Henrique ve Zuriko Davitashvili için kulüpleriyle yeniden temasa geçerek görüşmeleri başlattı

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş, yeni sezonda kanatları uçuracak hamleler yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların hedefi de aşkı da aynı isimler… İnter'den Luis Henrique ile Saint-Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili daha önce olduğu gibi yine listenin ön sıralarında yer alıyor. Devre arasında Henrique için oldukça yoğun görüşmeler yapılsa da İtalyan ekibi, Dumfries'in sakatlığı sonrası işi yokuşa sürmüştü. Son dönemde rotasyona düşen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör Sergen Yalçın çok beğeniyor. Çizme temsilcisi, 23 milyon Euro'ya Marsilya'dan aldığı 24 yaşındaki futbolcudan minimum 20 milyon Euro bonservis bekliyor.

İKNA ETME ÇABASI
Davitashvili için de bir kez daha güçlü şekilde masaya oturulması bekleniyor. Fransa 2. Ligi'nde forma giyen ve İngiltere'den teklif arayan başarılı futbolcu ile Beşiktaş'ın teması olduğu belirtildi. St. Etienne'in, Gürcü sol kanat oyuncusunun satışında aceleci davranmayacağı aktarıldı.

