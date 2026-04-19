Bodrum FK-Erzurumspor FK maçının ardından

Onursal Başkan ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Dal, şöyle konuştu:

"Burada birinci sıraya yazılacak isim odur. Hem tesisleşme hamlesiyle ki bu sene alttan ısıtmalı antrenman sahamızın çok ciddi faydasını gördük. Stadımızın zemini değişti, hibrit çime döndü. Bu anlamda Gençlik Spor Bakanlığı yetkililerimize, Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, stat personelimize teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten çok çok katkı sağladı. Çünkü geçen yıl bazı maçlarımızı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Deprem nedeniyle ilk yıl ilk deprem olduğunda ligin ikinci yarısını dışarıda oynamak durumunda kaldık. Düşünsenize tesis arıyorsunuz, otel arıyorsunuz, sürekli deplasmandasınız. O günlerde Erzurumspor düşmedi ve ben bugünlerin hayalini kurmuştum. Tabii ki kolay değil. Bu şampiyonluğun çok büyük bir hikayesi var. Tüm futbolseverlere içimizde yaşadığımız, dışarıya yansıtamadığımız, belli sebeplerle de yansıtmadığımız ama içeride yaşadıklarımız, bir futbol takımının dününü, bugününü ve yarınını en güzel şekilde anlatacak bir kısa film, bir belgeselle tüm futbol kamuoyuna anlatacağız."

"Küllerimizden doğuyoruz dedik, küllerimizden doğduk. Öze dönüş dedik, öze döndük." diyen Dal, "Tabii ki en çok biz üzüldük, hele ki transfer yasakları ve küme düşme tehlikeleri. Bunlar gerçekten taraftarımızı çok üzdü ama bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun o çektiğimiz sıkıntıların karşısında çalışarak, sebat ederek ve hiç vazgeçmeyerek, kenetlenerek takım içerisinde en önemlisi bu noktaya geldik." ifadelerini kullandı.

Önceki Vali, şimdiki İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin desteklerinden de bahseden Dal, şunları kaydetti:

"Şu an halihazırda Erzurum Milletvekillerimiz, önceki dönem İçişleri Bakanımız Selami Altınok Bey, onların çok ciddi katkısı oldu. Bizi hep desteklediler, olumsuz sonuçlarımızda arayıp motive ettiler. Tabii ki uzar gider bu liste, unuttuklarım affetsinler. En önemlisi, bugünlere gelmemizde beni hep destekleyen, en çok arkamda duran babama ben bu şampiyonluğu armağan ediyorum. Babam yalnız kaldı, annemi kaybettik üç gün önce. Annem de futbolu bizimle takip ederdi. Onlar öyle açıp maç izleyen insanlar değillerdi ama benim başkanlığım döneminde sadece o da değil, bütün akrabalarımız, herkes, arkadaşlarımız Bodrumspor'u takip ettiler. Tabii ki üzücü bir hafta oldu benim için. Transfer yasağını aştığım hafta annemin kanser olduğu haberini almıştım. Bu hafta da şampiyonluktan üç gün önce annem vefat etti. Ben anneme ve babama bu şampiyonluğu armağan ediyorum."