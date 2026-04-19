Bu Cherif’i kim aldı!

‘F.Bahçe çürümüş’ diyen Aziz Yıldırım esti, gürledi. İşte öne çıkan sözleri
Divan kurulu, akil insanların olduğu topluluktur. Burada Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız, yönetim de bundan ders almalı. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz.
Gidip 37- 38 yaşında santrfor almayın. Brezilya, Uruguay, Arjantin, Avrupa, bunlar bu işi bilirler.
Bu Sidiki Cherif'i de kim aldı merak ediyorum. Hangi akıl aldı? Yazık.
Kante'ye 70 milyon diyorlar. Harcanan para 150 milyon Euro ya. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum.
Siz geçici bir yönetimsiniz. Bu sene devam eder etmezsiniz bilemem.
Fenerbahçe çürümüşlük içindedir. Bundan kurtulmak için arınması lazım. İçeride diğer kulüplerden üyeler varsa bunlar gönderilmelidir.
FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz bir örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir.
NASIL İYİ OLAYIM Kİ!
Faruk Ilgaz Tesisleri'ne özel yatıyla gelen Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski yöneticilerinden Mahmut Uslu'ya "Nasılsın?" dedi. Uslu, "Nasıl iyi olayım ki?" deyince Yıldırım, "Niye?" diye sordu. Uslu'nun yanıtı Rize maçı sonrası tüm Fenerbahçelilerin duygularına tercüman gibiydi: "Akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki."