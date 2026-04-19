Bu fırsat kaçmaz!

Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet serisi Alanya deplasmanındaki beraberlikle bozulan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Rizespor'la berabere kaldığı haftada ayağına gelen şansı kaçırmak istemiyor. Bordo-mavililer,üç haftalık galibiyet özleminiG.Birliği karşısında bitirenmoralli Başakşehir önünde3 puandan başka sonuçdüşünmüyor. Fırtına rakibini yenerse Fenerbahçe ile puanları eşitleyecek. Derbi haftasında ise Konya'yı yenerek kalan haftalar için daha da umutlanmak istiyor. Trabzonspor'datedavileri tamamlananMuçi veOnuachu kadroyadahil edilecek. Onuachu'nun 11'de başlayıp başlamayacağı ile ilgili karar bugün verilecek. 22 kezrakip fileleri havalandırarakgol krallığındazirvede olanNijeryalı yıldızoynamak istediğiniteknik ekibe bildirdi. Trabzon'da Folcarelli, Başakşehir'de de Ömer Ali cezalı.
İSTANBUL FATİHİ
Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'ye iki maçta da yenilirken Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük ve Galatasaray karşısında galip geldi. İlk yarıdaki Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarından bir puan çıkardı. Bordo-mavililer, ligde 64 puanın 26'sını İstanbul'a karşı kazandı.