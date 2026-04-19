Bu fırsat kaçmaz!

Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.04.2026

Trabzonspor bugün Başakşehir’i ağırlıyor, tek hedef galibiyet. 64 puanla 3. sırada yer alan Fırtına kazanırsa F.Bahçe ile puanı eşitleyecek. Derbi haftasında ise fırsat kovalayacak

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet serisi Alanya deplasmanındaki beraberlikle bozulan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Rizespor'la berabere kaldığı haftada ayağına gelen şansı kaçırmak istemiyor. Bordo-mavililer, üç haftalık galibiyet özlemini G.Birliği karşısında bitiren moralli Başakşehir önünde 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Fırtına rakibini yenerse Fenerbahçe ile puanları eşitleyecek. Derbi haftasında ise Konya'yı yenerek kalan haftalar için daha da umutlanmak istiyor. Trabzonspor'da tedavileri tamamlanan Muçi ve Onuachu kadroya dahil edilecek. Onuachu'nun 11'de başlayıp başlamayacağı ile ilgili karar bugün verilecek. 22 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede olan Nijeryalı yıldız oynamak istediğini teknik ekibe bildirdi. Trabzon'da Folcarelli, Başakşehir'de de Ömer Ali cezalı.

İSTANBUL FATİHİ
Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan çıkarmayı başardı. Fenerbahçe'ye iki maçta da yenilirken Eyüpspor, Kasımpaşa, Başakşehir, Karagümrük ve Galatasaray karşısında galip geldi. İlk yarıdaki Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarından bir puan çıkardı. Bordo-mavililer, ligde 64 puanın 26'sını İstanbul'a karşı kazandı.

