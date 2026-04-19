Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Süper Lig için yarından itibaren çalışmaya başlayacağız!

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 33'üncü hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Somaspor'u 5-1 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, yeşil-beyazlı kulübün başkanı Enes Çelik, "Ait olduğumuz Süper Lig'e takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız" dedi.

Yeşil-beyazlı takımın 1'inci Lige yükseldiği şampiyonluk maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, Süper Lig için yarından itibaren çalışmalara başlayacaklarını belirterek, "İki sene takılmadan çok şükür 1'inci Lig'e kadar geldik. İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e de yine takılmadan gelmek için biz yönetim kurulu olarak yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Ciddi raporlarımız var. Bol bol yabancı futbolcu izliyoruz bir aydır, devam edeceğiz izlemeye" diye konuştu.

'KÖTÜ GÜNLERDEN GÜZEL GÜNLERE GELDİK'

40 bin taraftarın oluşturduğu ve kendisinin yer aldığı koreografi için yeşil-beyazlı tribünlere teşekkür eden Çelik, "Yukarıdan daha iyi anlaşılıyor, üst kısımlardan. Bizim olduğumuz yerden net görülmedi ama ben özellikle koreografide 3-4 gün çalışan arkadaşlara, kulübün emekçilerine teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de medya mensuplarına, sizlere ediyorum. Her yere geldiniz, her yerde Bursaspor'u takip ettiniz, haberleri verdiniz. Kötü günlerden güzel günlere geldik. İnşallah bir daha kötülükleri görmeyiz. Hepiniz de hakkınız helal edin" ifadelerini kullandı.