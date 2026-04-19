CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Samsunspor maçı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor.
Mücadelede hakem Gürcan Hasova düdük çalıyor.
Ligde oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4. sırada girdi.
Süper Lig'de 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Samsunspor ise topladığı 39 puanla 7. sırada bulunuyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 berabere tamamlanmıştı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Asllani, Orkun Kökçü, Olaitan, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Hyeon-Gyu Oh.
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre Kılınç, Coulibaly, Mouandilmadji.
BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı öncesinde beş oyuncu ceza sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin Destanoğlu; savunma oyuncuları Michael Murillo, Emmanuel Agbadou, Rıdvan Yılmaz ve orta sahada görev yapan Salih Uçan, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı olacak.
SAMSUNSPOR'DA 6 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA
Karadeniz temsilcisinde kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu futbolcular, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Alanyaspor ile deplasmanda yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.
LİGDE 66. RANDEVUDA
Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 66. kez karşılaşacak.
Beşiktaş, daha önce oynanan 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti.
Ligde oynanan 19 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım ise 60 gol kaydetti.
SAMSUN'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜNLÜĞÜ
Beşiktaş ile Samsunspor arasında Samsun'da oynanan lig maçlarında siyah-beyazlılar, üstün durumda.
Siyah-beyazlı ekip, Karadeniz ekibiyle deplasmanda yaptığı 31 müsabakanın 16'sını kazandı. Bu karşılaşmaların 9'u beraberlikle sonuçlanırken, 6'sından ise Samsunspor galip ayrıldı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş 47 gol atarken, Samsunspor ise 33 kez fileleri havalandırdı.
Bu arada, iki takım arasında 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Samsun'da oynanan mücadele, saha zemininin bozukluğu nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan erteleme maçını ise Samsunspor 2-1 kazanmıştı.