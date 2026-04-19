CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Başakşehir maçı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.
Müsabakada Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Trabzonspor – Başakşehir maçı saat 20.00'de başlayacak.
Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Shomurodov, Yusuf Sarı, Harit, Bertuğ Yıldırım.