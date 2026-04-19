Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Christ Oulai: Kötü ve üzücü bir durum!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 22:36

Trabzonsporlu futbolcu Christ Oulai, Başakşehir maçından sonra konuştu.

  • ABONE OL

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Christ Oulai açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Christ Oulai, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmemiz, hedeflerimizi kovalamaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Zirve yarışına dair soruya Christ Oulai, "2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA