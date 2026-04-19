Christ Oulai: Kötü ve üzücü bir durum!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Christ Oulai açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Christ Oulai, "Taraftarlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün bizi desteklediler ve ellerinden geleni yaptılar. Maça gelecek olursak, puan kaybettik ama çalışmaya devam etmemiz, hedeflerimizi kovalamaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Zirve yarışına dair soruya Christ Oulai, "2 haftada 4 puan kaybettik. Bizim için kötü ve üzücü bir durum olduğunu biliyoruz. Kalan haftalarda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.