Emre Belözoğlu’ndan İrfan Can Kahveci açıklaması!

Belözoğlu, İrfan Can Kahveci'nin performansına ilişkin ise şunları kaydetti:

"İrfan Can'a karşı rakip olarak da oynadım. O günden itibaren ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini öngörmüştük. Ben Başakşehir'deyken bir yatırım yapıldı ve bizim de fikrimiz alınmıştı. Fenerbahçe'yi tercih ederken de oradaydım. Bugün burada yaşadığımız abilik, arkadaşlık ilişkisine binaen bana karşı sevgisinin olduğunu biliyorum. Milli takıma hazır şekilde göndereceğiz. Hem iyi insan hem iyi futbolcu. Çok önemli, değerli bir futbolcu. Son 3 haftadır çok iyi oynuyor. Büyük oyuncuları diğer oyunculardan ayıran en büyük özellik nerede güçlü ve zayıflar bunları çok iyi bilmeleri."