Fatih Tekke: Bu oyuncular buraya kadar getirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Fatih Tekke, "Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak" ifadelerini kullandı.
Herkesin çok üzgün olduğunu belirten Fatih Tekke, "Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu.
Kadrodaki oyunculara parantez açan Fatih Tekke, "2014'ten bu yana teknik direktörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu hiç unutmayacağım bir kadro. İçeride çok güzel ambiyans var. Fedakarlık yapanlar var. Onlara diyecek hiçbir şey yok. Bence bir yıl daha alkışı hak ediyorlar. Taraftarımız da alkışladı, böyle olması gerekiyor. Onları da sevindirebilsek, çok güzel olacaktı" dedi.
Oyuncularının bu seneki performansı ile ilgili Fatih Tekke, "1-4 demiştik. 4'ü zaten garantiledik. 3'e daha yaklaştık. Olunca 2, 1 böyle devam etmemiz lazım. Bu çocuklar, bu sene gerçekten çok iyi iş yaptılar. Taraftarımız gibi ben de onları alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.
Sakatlıklara dikkat çeken Fatih Tekke, "Daha iyi olabilirdik ama bu takımda Batagov yok, Folcarelli yok, Muçi bir antrenmana çıktı... Bizim takımımız bu. Bu çocuklar çok iyi şeyler yaptılar. Bugün çok üzücü 2 puan kaybı ama belki de 1 puan. Böyle düşünüyorum ben" açıklamasını yaptı.
Hakem kararlarına vurguda bulunan Fatih Tekke, "Augusto'nun pozisyonuyla ilgili bir şey söylemem lazım. Benzer pozisyonlar, bugün ilk defa söylüyorum, Onuachu'ya gelen topların en az 6-7 tanesi durduruldu. Elle oynuyorsa sarı kart görmesi lazım. Faul, ileriye gidemiyoruz. Penaltı pozisyonu da var. Maçın kırılma noktası" dedi.
Fatih Tekke performansları ile ilgili, "Geçen hafta Alanyaspor ile deplasmanda oynadık, bu hafta içeride Başakşehir ile oynadık. Hangi maç kolay oluyor, her maç zor oluyor. Özellikle kadro derinliğinden, sakatlardan şikayet edebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Bu oyuncular buraya kadar getirdi. Kazanmak için oynadık ama nasibimiz buymuş. Bunu kabul etmemiz lazım" şeklinde konuştu.