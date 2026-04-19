Felipe Augusto: Bir şans verseler 3 puanı gol ile değiştirirdim!

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan ve zirve yarışında büyük bir kayıp yaşayan Trabzonspor'da Felipe Augusto açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Felipe Augusto, "Konuşmanın, yorum yapmanın kolay olmadığı durumlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Çok üzüldüğümüz bir an oldu. Gol attığım için mutluyum ama bir şans verseler, 3 puanı gol ile değiştirim. Son pozisyonda gol yemek bizim için çok üzücü oldu" dedi.

Taraftara parantez açan Felipe Augusto, "Taraftarımızın golü attığımızda ne kadar mutlu olduğunu ve golü yediğimizde ne kadar üzgün olduklarını biliyorum. Gönül isterdi ki onları buradan mutlu gönderelim" şeklinde konuştu.