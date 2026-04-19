Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! "Zemin hazırlama çabasındasınız"

Trendyol Süper Lig'de şampiyolnuk yarışı kızıştı. Kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Fenerbahçe 31. haftada dev derbide kozlarını paylaşacak.

Kritik randevu öncesinde iki kulüp yöneticilerin açıklamaları dikkat çekti.

METİN ÖZTÜRK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Gençlerbirliği maçı sonrası şu sözleri sarf etmişti:

Bugün gördüğümüz pek çok şey, bizi üzüyor. Sallai, faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Kusura bakmayın, ben bunda bir art niyet arıyorum. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin. Galatasaray'ın attığı üçüncü golün, ofsaytla uzaktan yakından alakası yok. Pozisyon için hakem VAR'a çağrıldı, çok normal. VAR'a gidildi, "Yunus pasif ofsayt" denilerek gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Konyaspor maçıydı, başımıza geldi. Ardından Gaziantep FK–Trabzonspor karşılaşmasında Trabzonspor'un golü sayıldı. Onlarınki golse, bizimki niye ofsayt? Ne yaparsanız yapın, biz şampiyon olacağız.

F.BAHÇE CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Galatasaray'da Metin Öztürk'ün açıklamalarının ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi İlker Alkun, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"Üç yıldır aynı düzenin içinde kazanıp, bugün hâlâ algı üretmeye çalışmanız artık sadece bir alışkanlık değil, açık bir niyet göstergesidir.

Kazandığınız maçlara rağmen hâlâ kalan maçlarınız için "zemin hazırlama" çabasındasınız. Bunun, güçten değil; kaybetme korkusundan beslenen bir refleks olduğunun farkındayız. Hakemler, federasyon ve diğer tüm mekanizmalar üzerinden verdiğiniz mesajları da artık gizlemiyorsunuz. Açık açık tüm kesimlere ayar vermeye çalışıyorsunuz!

Bu, sporun değil; kurulan bir düzenin devam etme çabasıdır, deniz sizin için bitti. Tüm Süper Lig takımları, taraftarları ve başkanları bunu görüyor. Artık saha, kurum ve tüm kuruluşlara yapmaya çalıştığınız camia baskısı ile subliminal, derin mesajlarla müdahale etmeyi bırakın.

Herkes şunu bilsin: Türk futbolu neyin nasıl yürüdüğünü görüyor ve not ediyor. Algıyla yol almaya çalışanlara açık bir uyarı: Artık bu oyun eskisi gibi işlemiyor ve işlemeyecek de."

Adil olun, eşit olun, ya da sahadan elinizi çekin.

Rakip kulüp cephesinden gelen koordineli açıklamalara cevaben kamuoyunun bilgisine sunulmuştur."