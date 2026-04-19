Galatasaray’ı kıskanıyorlar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu. "Şampiyonlukta yol kazaları oldu, hepsinden sağ salim çıktık. G.Saray'ın DNA'sındakazanmak var. Gücümüzüdosta ve düşmana göstermenintam zamanı. Birlikte yine şampiyon olacağız" diyen Özbek, şu ifadeleri kullandı: "Sportif faaliyetlerimizin dışında tam 75 milyon Euro gayrimenkul yatırımı yaptık. Galatasaray Adası'nı ve Kemerburgaz'daki tesisleri yaptık. Kalamış'taki tesisleri yapıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamızı bitiriyoruz. Bugünherkes bizim geldiğimiz seviyeyikıskanıyor. Riva'daki projemizi yapıyoruz. Yakında Florya'daki proje başlayacak."