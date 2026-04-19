Galatasaray'ın Osimhen planı belli oldu!
Giriş Tarihi: 19.04.2026 10:13

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Victor Osimhen'in sahalara döneceği ilk maç netleşti.

SPOR SERVİSİ Futbol
Kırılan kolundan ameliyat olan Victor Osimhen, Gençlerbirliği deplasmanına özel üretilmiş karbon bir kol korumasıyla geldi.

DERBİYE SAKLANDI

Bir ay sonra takıma dönen Nijeryalı golcü dün maç öncesi hocasıyla görüşüp oynama talebini iletti. Teknik direktör Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybının ardından yıldız oyuncu için riske girmek istemedi. Osimhen ortak kararla haftaya derbiye saklandı.

Bu arada İlkay Gündoğan geçirdiği gribal enfeksiyonu nedeniyle dün 11'den kesildi. İlkay gibi hasta olduğu için iki antrenman kaçıran Lemina da yedek soyundu.

