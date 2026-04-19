Gizli kahraman

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, Başkent'teki performansıyla alkış topladı. Verdiği paslarla ilk yarıda atılan iki golün de hazırlayıcısı olan tecrübeli kanat oyuncusunun bir golü de ofsayta takıldı. Kazanılan 3 puanın gizli kahramanı olan Sane, mücadelenin son bölümünde Yunus'u çok şık bir pasla pozisyona soksa da milli futbolcu değerlendiremedi.
90 dakika sahada kalan Leroy Sane, 43 kez topla buluşurken yüzde 75 pas isabeti ile oynadı. 5 sahipsiz top kazanan Alman yıldız, 2 pas arası yaparken 4 ikili mücadele kazandı.
OSİMHEN DERBİYE SAKLANDI
Kırılan kolundan ameliyat olan Victor Osimhen, Gençlerbirliği deplasmanına özel üretilmiş karbon bir kol korumasıyla geldi. Bir ay sonra takıma dönen Nijeryalı golcü dün maç öncesi hocasıyla görüşüp oynama talebini iletti. Teknik direktör Okan Buruk ise Fenerbahçe'nin sürpriz puan kaybının ardından yıldız oyuncu için riske girmek istemedi. Osimhen ortak kararla haftaya derbiye saklandı. Bu arada İlkay Gündoğan geçirdiği gribal enfeksiyonu nedeniyle dün 11'den kesildi. İlkay gibi hasta olduğu için iki antrenman kaçıran Lemina da yedek soyundu.