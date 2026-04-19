Göztepe 90+8’de sobelendi

90 dakikası nefes kesen mücadelede, Kocaelispor ile Göztepe sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Henüz 3'te Janderson'un golüyle öne geçen Göztepe soyunma odasına moralli gitti. Devreden sonra baskısını sürdüren Kocaeli, üst üste bulduğu ataklardan sonuç alamadı. 77. dakikada da Show'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Maçın son anlarına girilirken Körfez ekibi, önce ceza sahası dışında faul kazandı. Ancak VAR'ın uyarısıylakarar, ceza sahası içinde olduğunakanaat getirilerek penaltıya döndü.Topun başına geçen Serdar Dursun,90+8'de Kocaeli'ye altın değerinde1 puan getirdi.