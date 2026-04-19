Hakemlere rağmen şampiyonum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’tan maç sonrası sert sözler: “Mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var. ‘Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, yine de şikâyet ediyorsun' diyorlar. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum.”
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası hakemleri sert eleştirdi:
İyi hakem performanslarını özledik. Bitmiş maçı yenidenbaşlattılar ama kazandık.
Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayanpozisyondasarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum.
Çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka, yetenek başka bir şey. Maç sonundakazandığımıza sevinmedim.
İptal edilen 3. golümüz... Adamı düşürüyorlar, diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsapenaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı, değil mi belli değil. Enteresan!
HANGİSİ GELECEK? HEPSİ FORMSUZ!
Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var. Gelecek hafta derbi var. Hangi hakem gelecek? Hepsi formsuz. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü yönetti. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun,yine de şikâyet ediyorsun' diyorlar. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum. F.Bahçe sezonun enönemli maçı. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için çıkacağız.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. kez rakip olduğu Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'i 5 defa mağlup etti. Bir kez de Demirel kazandı.
'İSTEMİYORSANIZ AÇIK AÇIK SÖYLEYİN'
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, maç sonunda açtı ağzını yumdu gözünü. "Pek çok şey bizi üzüyor" diyen sarı-kırmızılı yönetici, "Sallai faul olmayan pozisyonda sarı kart gördü. Ben bunda art niyetarıyorum. Takımın en iyi oyuncusu, bütün oyundüzeni değişti. Bundan sonraki maçı düşünerek Okan hoca haklı olarak sarı, kırmızıya dönmesin diye oyundan çıkardı. Galatasaray'ı şampiyonyapmak istemiyorsanız, açık açık söyleyin! Ama ne yaparsanız yapın; Galatasaray şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.