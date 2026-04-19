İnancımız tam yarış bitmedi!

Fenerbahçe'nin Ç.Rize'ye 90+8'de iki puan kaptırdığı gecenin sabahında yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında eleştirilerin dozu arttı. BaşkanSadettin Saran isekalan 4 maçavurgu yaparak,aynıinanç veumutlayeniden başlamakgerektiğini söyledi. MHK ve TFF'ye çağrı yapan Saran şöyle konuştu: "Kolay birgece değildi,hiç uyumadım. Umutlandığımız, elimizin ucuna kadar gelen bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz.
KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİZ
Hepimizin gözü önünde yaşanangol pozisyonu öncesinde faulleuzaktan yakından ilgisi olmayanpozisyonda faul verildiğinigördük. Kırmızı kart olan pozisyondaVAR'ın devreye girmediğinigördük. Çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde adalet herkes için eşit mi yoksa F.Bahçe ligin seyir zevkini artıran bir unsur mu? MHK'nin camiamıza bir açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza çağrı yapıyorum.Arka planda 'Haklısınız'demek yetmez. Bu ligin sahibiolduğunu göstermeniz gerekiyor." Hatasıyla gole sebebiyet veren Ederson'un, takım arkadaşlarından özür dilediğini de anlatan Saran, "Takımın bir ağlamadığıkaldı. Kalecimiz gruptan 'Bütünsorumluluk benim, hepinizdenözür diliyorum' mesajı gönderdi. Bizim için 'kaybettik' demek kolay, 'bu takımı ben kurmadım' demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Bu yüzden yeniden ayağa kalkıp savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Oynanacak 4 maç var, bu yarış bitmedi. Şimdi aynı inançla, aynı umutla yeniden başlamak gerekiyor. Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Koltuk sevdalısı değiliz" diye konuştu.
KULÜBÜN BORCU 27 MİLYAR LİRA
F.Bahçe Kulübünün 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 dönemini kapsayan raporuna göre toplam borcu 27 milyar293 milyon lira olarak açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 205milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 8 milyar 997 milyonlira, öz kaynak birikmiş zararının 1 milyar 91 milyon lira olduğunu duyurdu. 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 ve 2030-2031 sezonlarına dek 2 milyar 165 milyon TL tutarlarında reklam, sponsorluk ve loca gelirlerinin tahsil edildiği bilgisini verdi.