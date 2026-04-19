Levent Açıkgöz: Seneye daha iyi konumda olmak istiyoruz!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Vanspor FK'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Levent Açıkgöz şu sözleri dile getirdi:

"Bu maç bizim ligde kalmayı garantileyeceğimiz bir maçtı. Maça ona göre hazırlandık. Netice kaybettik ama rakibimizden gelen sonuçla da ligde kalmayı garantiledik. Geldiğimiz günden, ilk Sivasspor maçında bu zamana kadar oyuncularımızın göstermiş olduğun müthiş performansla ligde kalmayı başardık. Oyunla ilgili çok söyleyecek bir şeyim yok. Berabere de bitebilirdi. Çocuklarımız, fırsat verdiğimiz gençlerimiz ellerinden mücadeleyi de gösterdiler. İnşallah bundan sonra önümüzdeki senenin planlamasını yapmaya başlayıp, seneye daha iyi yerlerde, daha iyi konumda olmak istiyoruz."