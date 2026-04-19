Menajeri çağrıldı!

90+8’deki hatalı çıkışı nedeniyle Ederson’un geleceği masaya yatırılıyor. Fenerbahçe yönetimi, yıllık 11 milyon Euro kazanan Brezilyalı kalecinin durumunu Dünya Kupası öncesinde netleştirmek istiyor
Çaykur Rizespor karşısında 90+8'de yaptığı hatalı çıkışla skorun 2-2'ye gelmesinde başrolü oynayan Fenerbahçe kalecisi Ederson'un morali dip yaptı. Karşılaşmanın ardından soyunma odasında hem teknik heyet hem de takım arkadaşlarından özür dileyen Brezilyalı kaleci, whatsup grubundan da üzüntüsünü dile getirdi. Ancak zaman zaman sosyal medyadan eşine yapılan eleştiriler nedeniyle mutsuz olan 32 yaşındaki file bekçisi, artık ayrılığı daha net olarak düşünmeye başladı. Sezon başında Manchester City'den 11 milyon Euro bonservisle alınan, kendisi de yıllık 11 milyon Euro kazanan Ederson'un geleceğinin netleşmesi için menajeri İstanbul'a davet edildi. Yönetim, Brezilya Milli Takımı forması giyen tecrübeli yıldızının durumunu FIFA 2026 Dünya Kupası sonrasına bırakmak istemiyor. Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi olan kaleci ile yolların ayrılması durumunda potansiyeli yüksek ve 24-25 yaş bandında bir kaleci almak için de harekete geçilecek.