Giriş Tarihi: 19.04.2026

Milliler pes etmedi lidere geçit vermedi

Milliler pes etmedi lidere geçit vermedi
A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta dördüncü maçında İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Sinop Şehir Stadyumu'ndaki karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekibimiz, 52. dakikada Ana-Maria Crnogorcevic'in golüne 79'da Selen Altunkulak ile yanıt verdi. Lider İsviçre puanını 10'a yükseltirken Türkiye 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu. Milliler, bugün kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek. 5 Haziran 2026'da Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak olan ekibimiz, 9 Haziran'da Malta ile deplasmanda karşılaşacak ve grup maçlarını tamamlayacak. Puan sıralamasına göre de 2027 FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için 2 tur play-off karşılaşması oynayacak.

Milliler pes etmedi lidere geçit vermedi
