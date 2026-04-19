Nevzat Dinçbudak: Aynı ligde devam etmesi Boluspor adına olumlu bir şey!

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Adana Demirspor'u 6-0 yenen Boluspor'un teknik direktörü Nevzat Dinçbudak, Boluspor'un gelecek sezonda 1. Lig'de mücadele edecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Dinçbudak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Adana Demirspor'un genç bir takım olduğunu ifade ederek, "Burada bir sürpriz olmaması adına takımın analizini hafta içerisinde yaptık. Oyuncularım iyi mücadele gösterdi. Özellikle arkalara uzun toplarla, sürpriz koşularla golleri bulup rahatlamak istiyorduk. Bunu da oyuncularımız uyguladı. Skor olarak da 6-0 gibi net skorla maçı kazandık." diye konuştu.

Dinçbudak, Boluspor'un takipçisi olan Serikspor'un maç kaybettiğini vurgulayarak, "Serikspor'un maç kaybetmesiyle birlikte Boluspor, hak ettiği 1. Lig'de gelecek sezon devam edecek. Bu benim için mutluluk verici." şeklinde konuştu.

Bolusporun iniçli çıkışlı farklı süreçlerin yaşadığını anlatan Dinçbudak, "Play-off kovalama ortamı yakalamıştı. Yaşanan olumsuzluklar, farklı şeylerden sezonun sonunu maalesef biraz sıkıntılı geçirdik. Aynı ligde devam etmesi Boluspor adına olumlu bir şey. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Hilmi Bozkurt ise Boluspor'u tebrik ettiklerini, gençlerle birlikte kazasız belasız ligin bitmesini beklediklerini kaydetti.

Gelecek sezon için gençlerle ilgili durum değerlendirmesi yapacaklarını anlatan Bozkurt, "Gençlerimizin durum değerlendirmesi yaparak gelecek sene neler yapabiliriz ona bakacağız." ifadesini kullandı.