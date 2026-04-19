Nuri Şahin’den Trabzonspor’a büyük övgü! ’Şampiyonlar Ligi seviyesinde’

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

Şahin, mücadelenin yüksek tempoda geçtiğini belirterek, "Seyir zevki yüksek bir maçtı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Toplu ve topsuz oyunda Trabzonspor çok iyiydi. Oyuncularım buna iyi reaksiyon gösterdi. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Trabzonspor'a ve Fatih Tekke'ye başarılar diliyorum" dedi.