Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin'den Trabzonspor'a büyük övgü! 'Şampiyonlar Ligi seviyesinde'
Giriş Tarihi: 19.04.2026 23:05

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

İHA Futbol
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

Şahin, mücadelenin yüksek tempoda geçtiğini belirterek, "Seyir zevki yüksek bir maçtı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Toplu ve topsuz oyunda Trabzonspor çok iyiydi. Oyuncularım buna iyi reaksiyon gösterdi. Buradan 3 puanla da ayrılabilirdik. Trabzonspor'a ve Fatih Tekke'ye başarılar diliyorum" dedi.



Ligdeki hedeflerine de değinen Şahin, "Bizim yarışımız devam ediyor. Ligde hedefimiz 5.'lik. Kupada da ilerleyebilirsek, ligi 5. bitirip Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA