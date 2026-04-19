Son dakika haberi: Trabzonspor evinde 90+3’te yıkıldı! Başakşehir ile puanlar paylaşıldı

MÜZİK ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ

Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi.

Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı.

Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı.

Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.