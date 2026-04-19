Son dakika haberi: Trabzonspor evinde 90+3’te yıkıldı! Başakşehir ile puanlar paylaşıldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı.
Müsabakada Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.
Trabzonspor – Başakşehir maçı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Trabzonspor'un golünü 73'üncü dakikada Felipe Augusto kaydetti. Başakşehir'de fileleri 90+3'üncü dakikada Davie Selke havalandırdı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor 65, Başakşehir ise 48 puana yükseldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Kasımpaşa ile iç sahada kozlarını paylaşacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Oulai, Nwakaeme, Zubkov, Augusto, Onuachu.
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Shomurodov, Yusuf Sarı, Brnic, Bertuğ Yıldırım.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde yükselen Opoku'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda yerden seken top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.
27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pina, topu ceza alanı son çizgisine yakın olan Augusto'ya aktardı. Bu futbolcunun pasında yakın mesafeden Onuachu'nun dokunduğu meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
36. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden önünde bulan Onur Bulut'un şutunda kaleci Onana, yerden gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.
41. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı köşe atışında, savunmadan seken topu yakın mesafeden Savic, sert bir şutla kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
FATİH TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezalısı Tim Jabol Folcarelli'nin yokluğunda geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Paul Onuachu'ya ilk 11'de görev verdi.
Karadeniz ekibinde, kart cezalısı Folcarelli'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Batagov, Visca ve Taha Emre İnce maç kadrosunda yer almadı.
MUCI 2 HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da Ernest Muçi, 2 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.
En son ligin 27. haftasında ikas Eyüpspor maçında forma giydikten sonra sakatlanan bordo-mavili futbolcu, Galatasaray ve Corendon Alanyaspor maçının ardından kadroya alınarak yedek kulübesinde oturdu.
TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Galatasaray maçındaki tribün olayları sonrası yaklaşık 34 bin taraftarının kartlarının bloke olması nedeniyle bilet fiyatlarında düzenleme yapan Trabzonspor Yönetim Kurulu, tribünleri doldurmayı başardı.
Batı tribün için 200, Doğu tribün için 10, güney ve kale arkası tribünler için 5 lira olarak bilet fiyatlarının açıklamasının ardından biletleri kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmadı.
Taraftarlar, dağıtılan Türk ve Trabzonspor bayraklarıyla takımlarını destekledi.
MÜZİK ETKİNLİKLERİ İPTAL EDİLDİ
Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen olaylar ve bordo-mavili kulübün eski başkanlarından Atay Aktuğ'un vefatı nedeniyle karşılaşma öncesinde stadyumda planlanan tüm müzik yayınları ve eğlence odaklı tüm etkinlikler iptal edildi.
Taraftarlar, Kahramanmaraş'taki olayda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin ile eski başkan Atay Aktuğ'un fotoğraflarının yer aldığı pankartları maraton tribüne astı.
Trabzonspor futbolcular ısınmaya Atay Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişört ile çıktı.
Her iki takım seremoniye 'Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun." yazılı pankart ile çıktı. Maç öncesi de saygı duruşunda bulunuldu.