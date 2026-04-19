Trabzon’un acı günü

Trabzonspor eski başkanı Atay Aktuğ, 81 yaşında hayatını kaybetti. Futbolculuk kariyerinde İdmanocağı, Akçaabat Sebat ve Trabzonspor forması giyen, 1980- 82 yılları arasında kulüpte basın sözcüsü görevini yürüten Aktuğ, 2003 yılında bordo-mavili kulüpte başkanlığa seçildi. 2006'da koltuğu Nuri Albayrak'a bıraktı. Trabzonspor, Aktuğ'un başkanlığı döneminde bir Türkiye Kupası kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski futbolcumuz ve başkanımız Atay Aktuğ'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aktuğ'a Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. Aktuğ 1989-94 yılları arasında Trabzon Belediye başkanlığı da yapmıştı. Cenaze bugün ikindi namazını müteakip İskender Paşa Camii'nden kaldırılacak.