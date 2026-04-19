Ve kredisi bitti

F.Bahçe'de teknik direktör Tedesco'nun geleceği tartışma konusu haline geldi. Ligin son sırasındaki Karagümrük karşısında alınan yenilginin şoku yeni yeni atlatılırken gelen Rize beraberliği, İtalyan çalıştırıcının kredisini önemli ölçüde tüketti. Kulüp içinde yapılan değerlendirmelerde, Tedesco ile yola devam edilip edilmeyeceği konusunda ciddi fikir ayrılıkları yaşanırken, yönetim kurulunun büyük bir bölümünün değişimden yana olduğu ifade ediliyor. Galatasaray derbisinin, Tedesco'nun Fenerbahçe kariyeri açısından belirleyici olacağı belirtiliyor. Puan kaybında İtalyan hocanın F.Bahçe serüveni noktalanacak. Tedesco ligde derbi kaybetmedi. 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.