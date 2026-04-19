Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray sözleri! ’Tekrarlamak istiyoruz’





Bu sezon Avrupa'ya gitmek için asıl hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunu dile getiren Başkan Yıldırım, "İnşallah güzel şeyler olacak ama bizim esas hedefimiz kupa. Perşembe günü bizim Trabzonspor'la çok çok önemli bir maçımız var. Biz o maça mutlak galibiyet için çıkmak istiyoruz. Çünkü Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Samsunspor bu sene Avrupa'da en son elenen Türk takımı oldu. Elendiğimiz takım yarı finalde. Yani bir gol daha atsaydık belki biz oralarda olacaktık. Demek ki bu işler çok zor değilmiş. Tecrübesizliğimizin kurbanı olmuştuk. Ama biz bir ilki başarmak istiyoruz. Türkiye Kupası'nı Samsunspor tarihinde hiç almadı. Onu alarak bu sezonu taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.



Bugünkü destekleri için taraftara da ayrı bir parantez açan Yüksel Yıldırım, "Bugün Samsunspor taraftarı mükemmeldi. İnanılmaz bir destek verdi. Taraftar bizi böyle desteklesin bu oyuncular önüne gelen her takımı yenecektir. Bu kadar iddialı söylüyorum. Tekrar çok mutluyum. Böyle bir 3 puanı hele de Beşiktaş gibi bir takımı neredeyse ezerek aldık. Son dakika bir penaltı golü kaza oldu. Bu ara maç öncesi bazı oyuncularımla skor üzerine konuştuğumda Rick van Drongelen, Logi Tomasson ve Lubo Satka üçü de '2-1 alacağız' dedi. Bir golü de Holse atacak demişlerdi. Aynen öyle oldu. Onlara iyi ki varsınız dedim. Yani bu galibiyeti sana armağan edeceğiz demişlerdi. Ben de onlara teşekkür ediyorum. Beni mutlu bir şekilde İstanbul'a gönderecekler" ifadelerini kullandı.

