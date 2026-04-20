Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:35

3. Lig 2. Grup'ta play-off programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 3. Lig 2. Grup'ta oynanacak play-off maçları programını açıkladı.

3. Lig 2. Grup play-off 1. tur müsabakalarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçların programı şöyle:

Birinci tur ilk maçlar

23 Nisan Perşembe:

15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Erciyes 38 Futbol (Kızıltepe İlçe)

20.00 Malatya Yeşilyurtspor-Silifke Belediyespor (Yeni Malatya)

Birinci tur ikinci maçlar

27 Nisan Pazartesi

20.00 Erciyes 38 Futbol-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Silifke Belediyespor-Malatya Yeşilyurtspor (Silifke Şehir)

