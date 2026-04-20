ABD'li kalecinin maçta boynu kırıldı!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 21:13

Cesena forması gien Jonathan Klinsmann'ın Palermo ile oynanan maçta boynu kırıldı.

AA
  • ABONE OL

İtalya 2. Futbol Ligi takımlarından Cesena'da forma giyen ABD'li kaleci Jonathan Klinsmann'ın maçta boynu kırıldı.

Cumartesi günü deplasmanda Palermo ile oynadıkları karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibiyle çarpışan 29 yaşındaki Klinsmann, hastaneye kaldırıldı.

Eski Alman futbolcu Jurgen Klinsmann'ın oğlu olan Jonathan'ın hastanede yapılan tetkiklerinde boyun omurunda kırık tespit edildi.

ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bugün açıklama yapan Klinsmann, "Maç sırasında omurgamda bir kırık meydana geldi ve bu beni bir süre sahalardan uzak tutacak. Cesena ve Palermo taraftarlarına, son birkaç gündür beni destekleyen arkadaşlarıma ve aileme teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Milli Takımı'na davet alan Klinsmann, henüz resmi bir maçta forma giymedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA