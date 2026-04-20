Başakşehir, son dakikalarda bulduğu golle hedefini sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertliler, karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle sahadan 1 puanla ayrılırken, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir haftayı geride bıraktı. Süper Ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlardan birinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde, sezonu 5. sırada bitiren ekibin Avrupa kupalarına katılacak olması, Başakşehir ile Göztepe arasındaki yarışı daha da kritik hale getirdi. İzmir temsilcisinin deplasmanda Kocaelispor ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalmasının ardından gözler bu mücadeleye çevrildi. İstanbul ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle haftayı 5. sıradaki yerini koruyarak tamamladı.

48 puana sahip iki takım arasındaki yarışta Başakşehir, ikili averaj üstünlüğü sayesinde Göztepe'nin bir basamak üzerinde yer alıyor.



SELKE, SON HAFTALARDAKİ SUSKUNLUĞU BOZDU

RAMS Başakşehir'in Alman santrforu Davie Selke, Trabzonspor karşısında attığı golle takımına önemli bir puan kazandırdı. Müsabakanın 75. dakikasında Bertuğ Yıldırım'ın yerine oyuna dahil olan 31 yaşındaki futbolcu, 90+3. dakikada kaydettiği kafa golüyle skora denge getirdi. Başakşehir, Selke'nin bu golüyle karşılaşmanın son anlarında kritik bir puan elde etti. Sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 maçta forma giyemeyen Selke, ardından 19 ile 24. haftalar arasında 6 gol kaydederek dikkat çekmişti. Tecrübeli golcü, 5 maçlık gol suskunluğunu da Trabzonspor karşısında sona erdirdi.



NURİ ŞAHİN DÖNEMİYLE HEDEF AVRUPA KUPALARI

Sezona Çağdaş Atan yönetiminde başlayan Başakşehir, üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından görev değişikliğine gidilerek takım Nuri Şahin'e emanet edildi. Şahin'in göreve geldiği dönemde turuncu-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne play-off turunda veda ederken, Trendyol Süper Lig'de oynadığı ilk 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligin 9. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Başakşehir, haftayı 16. sırada tamamladı. Ancak turuncu-lacivertliler, 14 ile 25. haftalar arasında oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Bu süreçte 8 maçlık yenilmezlik serisi de elde eden Başakşehir, 9. haftada düşme hattına kadar gerilemesine rağmen 25. hafta sonunda 5. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

