Dursun Özbek: Galatasaray büyüme yolundadır!

Gerçekleştirilecek temel atma törenine dair Dursun Özbek, "Galatasaray, özellikle bu sezon ve geçtiğimiz yıllarda, geçmişten gelen projelerin de katkısıyla büyüme yolundadır. 23 Nisan'da çok güzel bir etkinlik planladık. Çocuklarımızla birlikte stadımızda kutlama yapacağız ve aynı zamanda bir temel atma töreni gerçekleştireceğiz" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray'ın global bir marka olduğunu belirten Dursun Özbek, "Bizde biliyorsunuz, yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir tarz var. Hiç bundan etkilenmeden, hiç bunları dikkate almadan hep birlikte yolumuzda yürüyeceğiz. Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, global bir marka olma özelliğini yukarı taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin eseridir" ifadelerini kullandı.