Galatasaray'da Gençlerbirliği mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 21:42

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final aşmasında Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına start verdi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Nisan Çarşamba günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla start aldı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Öte yandan tedavisi sona eren Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer alırken, Yaser Asprilla tedavi olduğu için antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

#GALATASARAY #GENÇLERBİRLİĞİ #VİCTOR OSİMHEN #YASER ASPRİLLA #ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

