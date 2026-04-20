Gaziantep FK kazandı! Kayserispor ateşle oynuyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadele Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı. Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı.
Gaziantep FK, Kayserispor karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.
Gaziantep FK'nın gollerini 25. dakikada Bayo, 45+1. dakikada kendi kalesine Bennasser ile 80. dakikada penaltıdan Sorescu kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 37'ye yükseltti. Kayserispor ise 23 puanla düşme hattında kaldı.
Gaziantep FK, Süper Lig'de gelecek hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Kayserispor ise Rizespor ile iç sahada kozlarını paylaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Sorescu'nun sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Maxim'in kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazit kornere gönderdi.
4. dakikada Sorescu'nun sağdan pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı Katongo uzaklaştırdı.
25. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı taç atışında topla buluşan Kozlowski'nin pasına bekletmeden vuran Bayo'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'in sağından ağlarla buluştu: 1-0.
35. dakikada Benes'in savunma arkasında gönderdiği topla buluşan Cardoso'nun şutunda top savunmaya da çarptıktan sonra kaleci Zafer Görgen'de kaldı.
45+1. dakikada Maxim'in sağdan pasıyla ceza sahası dışında buluşan Camara'nın sert şutunda Bennasser'e çarpan top yan direğe de çarparak filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada sol kanattan atılan uzun topu alarak rakibini geçen Lungoyi'nin sol çaprazdan plase vuruşunu kaleci son anda uzanarak kurtardı.
48. sol kanattan Bayo'nun pasıyla ceza sahasına giren Camara'nın yerden etkisiz şutu kaleci Bilal'de kaldı.
55. dakikada Chalov'un ortasına ceza sahasında Benes'in gelişine vuruşu üstten az farkla auta çıktı.
56. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası gerisinden Arda'nın kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.
70. dakikada Maxim'in ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Draguş'un yerden vuruşu kaleci Bilal'den döndü.
76. dakikada Marakov'un pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Benes'in yerden sert şutu yandan az farkla dışarı çıktı.
78. dakikada Draguş'un pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Sorescu, Burak Kapacak'ın müdahalesi sonrası yerde kalırken hakem penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Sorescu, kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi: 3-0