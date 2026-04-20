Hoş geldin Dadaş

Trendyol 1. Lig'de nefeslerin tutulduğu 36. hafta büyük bir heyecana sahne oldu. Bu sezon ligde tozu dumana katan lider Erzurumspor, Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı ve bitime 2 hafta kala üçüncü sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 7'ye yükselterek Süper Lig'e çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Dadaşlar, 2021 yılında veda ettiği lige 5 sezon sonra geri döndü. Daha önce Manisa FK ve Keçiörengücü ile 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik direktör Serkan Özbalta, bu kez Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi. Bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesi büyük bir coşkuyla sahada bulunan futbolculara sevinç yumağı oldu. Tüm oyuncular, Süper Lig coşkusunu bütünleşerek doyasıya yaşadı.



ÖZBALTA: ÇOK DEĞERLİ

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile kulüp başkanı Ahmet Dal saha içinde kucaklaştı. Şampiyon apoletli hoca, "Çok zorlu bir sürecin ardından böyle bir şampiyonluk bizim için ve camia için çok değerli oldu" diye konuştu. Başkan Dal ise oyuncularını tebrik etti.

SOKAKLAR DOLDU TAŞTI

Şampiyonluğun ardından Erzurum taraftarları da sokaklara döküldü. Davul zurnalarla şehri bayram yerine çeviren mavi-beyazlı takıma gönülverenler, halaylarla Süper Lig sevincini doyasıya yaşadı.



DÜŞEN SON TAKIM SERİK

İkincilik ve Süper Lig hesapları yapan Amed, Bandırma'ya 2-0 boyun eğdi. Bu sonucun ardından bordo-beyazlı takım, play-off umutlarını son 2 haftaya taşıdı. Esenler Erok, Keçiörengücü'nü 1-0 yendi ve Amed'in yenilmesinin ardından ikinci sıraya yükseldi. Öte yandan Serik Spor, Manisa FK'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Adana Demir, Hatay ve Sakarya'nın ardından 2. Lig'e düşen son takım oldu. DIĞER SONUÇ- LAR: Iğdır-Pendikspor: 1-1, Ümraniye-Van: 1-2, Çorum-Sivas: 3-1, İstanbul- Sarıyer: 3-1, Bolu-Adana Demirspor: 6-0.