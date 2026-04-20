İbrahim Hatipoğlu: Hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray’dır!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları'nın açıklaması sonrası sorulan soruyu cevapladı.

İbrahim Hatipoğlu, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada şu sözleri dile getirdi:

"Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok müzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray'dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin."

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim. Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz" şeklinde konuştu.