Manisa FK umudunu kaybetmedi

Giriş Tarihi: 20.04.2026 11:41

Trendyol 1. Lig'de evinde Serikspor'u 64'üncü dakikada Fransız yıldızı Diony'nin penaltı golüyle 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü 3'te 3 yaparak bitime 2 hafta kala play-off umutlarını sürdürdü.

DHA
Pendikspor, Vanspor (D) ve Serikspor galibiyetleriyle 52 puana ulaşıp 9'uncu sıraya yükselen siyah-beyazlıların 7'nci Bandırmaspor'la arasında 4 puan fark bulunuyor.

Sıralamada 8'inci basamakta yer alan Ankara Keçiörengücü'nün de 2 puan gerisinde yer alan Manisa FK, kalan 2 maçta adeta kader maçlarına çıkacak.

Bu hafta önce deplasmanda en önemli rakiplerinden Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak Manisa FK son hafta ise sahasında küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

7'nci Bandırmaspor ise bu hafta Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor'a konuk olup, son maçını ise evinde Sivasspor'la oynayacak. Ankara Keçiörengücü de Manisa FK'yı ağırladıktan sonra Ümraniyaspor'un misafiri olacak. Manisa FK'nın teknik patronu Ahmet Pektaş, play-off için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirterek, "Biz kalan 2 maçımızı kazanıp Bandırmaspor'un kayıp yaşamasını bekleyeceğiz. İnancımızı koruyoruz" dedi.

