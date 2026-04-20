Giriş Tarihi: 21.04.2026 00:57

Nurettin Açıkalın: Yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir!

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Gaziantep FK maçından sonra bir açıklama yaptı.

İHA
Nurettin Açıkalın: Yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir!
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Ligde son 4 haftaya girilirken Başkan Nurettin Açıkalın yazılı bir açıklama yaparak, camiayı birlik olmaya ve desteğe davet etti.

Başkan Açıkalın, "Bugünkü kritik maçta maalesef kaybettik. Önümüzdeki 4 maçı kazanarak ligde kalmak adına yarından itibaren gerekli görüşmeleri yaparak radikal kararlar alıp enerjimizi ve gücümüzü tekrar toplamaya gayret edeceğiz. Sezon başından itibaren yaşadığımız kötü günlerin ve büyük şanssızlıkların karşısında yine birlik ve beraberlik ile duracağız. Biz inanıyoruz ki olanda da, olmayanda da hayr vardır. Biz büyük bir camiayız. Unutmayalım ki yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir. Tüm camiamızdan hepimiz adına özür diliyor, tüm şehri son 4 maçta kenetlenmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nurettin Açıkalın: Yiğit düştüğü yerden elbette kalkmasını bilecektir!
