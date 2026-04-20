Paraguay’da olaylı derbi yarıda kaldı! 100’den fazla gözaltı

Paraguay Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Olimpia ve Cerro Porteno karşı karşıya geldi.
Dev derbi yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.
Karşılaşmanın 29. dakikasında deplasman tribünündeki taraftarlar ile polisler arasında yaşanan çatışma nedeniyle karşılaşma tatil edildi.
BBC'nin haberine göre; Cerro Porteno taraftarlarının hava fişek patlatmaları sonrası olayların başladığı belirtildi.
Polisin müdahalesi sonrası 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
6 polisin yalandığı ve birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.