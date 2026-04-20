Paraguay’da olaylı derbi yarıda kaldı! 100’den fazla gözaltı

Giriş Tarihi: 21.04.2026 01:31

Paraguay Premier Ligi’nde Olimpia ile Cerro Porteno arasındaki maç tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Olaylarda 100’den fazla gözaltı olduğu öğrenildi.

Paraguay Premier Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Olimpia ve Cerro Porteno karşı karşıya geldi.

Dev derbi yaşanan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında deplasman tribünündeki taraftarlar ile polisler arasında yaşanan çatışma nedeniyle karşılaşma tatil edildi.

BBC'nin haberine göre; Cerro Porteno taraftarlarının hava fişek patlatmaları sonrası olayların başladığı belirtildi.

Polisin müdahalesi sonrası 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

6 polisin yalandığı ve birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Paraguay Futbol Federasyonu'nun belirlediği kurallara göre maçın durmasına neden olan taraf hükmen yenik sayılıyor.

Olimpia Başkanı, yaşanan olaylar sonrası Paraguay Futbol Federasyonu'ndan hükmen galibiyet talep edeceklerini dile getirdi.

Cerro Porteno Başkanı ise ev sahibi Olimpia'nın stadyum güvenliğinden sorumlu olduğunu ifade etti.

Olimpia'nın 40 puanla lider olduğu Paraguay Premier Ligi'nde Cerro Porteno, 34 puanla ikinci sırada yer alıyor.

