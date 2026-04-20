PFDK'dan Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a puan silme cezası!
Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:22

3. Lig'in son haftasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynanan maçta sahaya çıkmayan Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 3. Lig ekiplerinden Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, 2. Grup'ta 30. ve son haftada oynanan Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor karşılaşmasında "müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden" dolayı Kırıkkale ekibini 3-0 hükmen mağlup saydı.

PFDK, ayrıca Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor'a 3 puan silme cezası uyguladı.

Kırıkkale temsilcisi, sezonu 20 puanla son sırada tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

