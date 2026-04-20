Tarihi şampiyonluk

2009-10'da Süper Lig şampiyonu olarak 4 Büyükler dışında bu başarıyı elde eden ilk kulüp olan Bursaspor, son yıllarda üst üste kademe düşerek sıkıntılarla boğuşsa da geçmişine dönüyor. Geçtiğimiz sene şampiyon olarak 2. Lig'e çıkan yeşil-beyazlı takım, bu sezon da istikrarını sürdürerek Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Nesine 2. Lig'in 33. haftasında 40 bin kişinin hınca hınç doldurduğu Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda Somaspor'u 5-1 yenen Timsahlar, bitime 1 hafta kala 77 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Galibiyet gollerini Emir Kaan (2), Eyüp, Emre Sağlık (kendi kalesine) ve Ertuğrul kaydetti. Soma'nın tek sayısı ise Namık'tan geldi. Süper Lig ve 3. Lig'de mutlu sona ulaşan Bursaspor, 2. Lig'de de ipi göğüsledi ve Türkiye'deki profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan tek takım olarak tarihe geçti. Mustafa Er yönetimindeki takım, son haftada Aliağa ile karşılaşacak.



MUHTEŞEM ŞÖLEN

Bursaspor taraftarları, görsel bir şölene imza attı. Karşılaşma için farklı renklerden oluşan 40 bin kartonla koreografi hazırlandı. Kulüp Başkanı Enes Çelik'in yer aldığı şölende, Bursa'nın Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de kazandığı şampiyonluk kupaları resmedildi. Öte yandan takımın teknik direktörü Mustafa Er, şampiyonluk için "Bu şehrin başarısı" diyerek şöyle konuştu: "Göreve geldiğimizde ikinciydik, buradan şampiyon olarak çıkmak çok değerliydi. En ufak katkımız olduysa ne mutlu."

'HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK'

BURSASPOR Başkanı Enes Çelik, takımı tebrik etti ve şöyle konuştu: "Böyle karakterli teknik direktör ve futbolcularla yürümekten dolayı şeref duydum. Herkesin emeğine sağlık. Hak ettiğimiz Süper Lig'e de çıkmak için çalışmalarımıza başladık."