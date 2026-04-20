Vincenzo Montella’dan İtalyan basınına özel itiraf!

İtalyan Sky Sport kanalına konuk olan Montella, Türk Milli Takımı'nda iyi bir takım inşa ettiklerini belirterek, "Bana daha önce yeterince sağlamlık olmadığı söyleniyordu. Takıma taktik organizasyon kazandırdık. Onlara çok az şey öğrettim ama bunlarla hepsini aynı yönde ilerletmeye çalıştım." dedi.

Türkiye'de top koşturan milli futbolcuları tanıdığını, dolayısıyla kendisinin daha çok yurt dışındaki milli oyunculara odaklandığını dile getiren Montella, "Milli takımda zaman yok; maç stratejisini, çalışma yöntemini ve sürekliliği sağlamaya çalışmanız gerekir. Bunun, kulüplerinde sahip oldukları yapıya yakın olması gerekir. Bu ekip, Dünya Kupası'na tesadüfen gitmedi, sadece teknik kalite nedeniyle de değil." diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodaki varlığının, hem takımı Inter hem de A Milli Takım için önemine işaret eden Montella, "Çalhanoğlu'nun maçta, takımda olmaması bir sorundur. Inter, ne zaman hızlanacak ne zaman yavaşlayacak öyle anlarda ona güveniyor ve milli takım da aynı şekilde. O olmadığında takımın bir parçası eksik kalıyor." yorumunu yaptı.

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da oynadığı dönemde daha hücum tarafında olduğunu, Inter'de üstlendiği rolle defansif meziyetlerinin de arttığını ve rakipten top çalmaktan da keyif aldığını ifade etti.

Türk oyuncuların iyi durumda ve oynuyor olmalarının kendisini mutlu ettiğini aktaran Montella, "Onları takip etmek de böylece güzel oluyor. Kenan Yıldız, mental olarak çok güçlü bir futbolcu. Kendini her zaman geliştirmek isteyen, her zaman dengeli biri. Bir oyuncunun yetinmek istemediğini gördüğünüzde bunu hemen fark edersiniz. O hiçbir zaman sahadan ayrılmak istemezdi, herkesten önce gelirdi. Bunu şimdi de yapıyor. Bu nedenle sahip olduğu özelliklerle daha da gelişmeye mahkum bir oyuncu." görüşlerine yer verdi.

Montella, Kenan Yıldız'ın oyun organizasyonlarında solda yer almasını sevdiğini ama içeriye de kat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Biraz daha geniş alanda oynamasını seviyorum çünkü bu şekilde daha fazla imkan buluyor. 10 numara gibi oynamaktan rahatsız olmuyordu ama ben onu bazen forvet arkasına koyduğumda her yere gitmesi gerekiyordu. Kendisi ise her zaman sola gitmeyi tercih ediyor, çünkü orada gerçekten yıkıcı oluyor. Üçüncü bölgedeki bir bek oyuncusunu bile geçebiliyor. Birebir fırsatı olduğunda asla geri durmayan bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.