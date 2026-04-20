Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor'u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.
Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:
21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği
23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor