Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:57

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla başlayacak. Galatasaray, Çarşamba günü Gençlerbirliği'ni, Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor'u, Beşiktaş ise Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

İHA Futbol
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçıyla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda, Çarşamba günü Galatasaray sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Perşembe günü ise Samsunspor, Trabzonspor ile karşılaşırken; Beşiktaş da Alanyaspor'u ağırlayacak. Eşleşmelere göre Konyaspor - Fenerbahçe maçının galibi, Beşiktaş - Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kazananının ev sahipliğinde yarı finalde mücadele edecek. Galatasaray - Gençlerbirliği eşleşmesinin galibi ise Samsunspor - Trabzonspor maçının kazananını sahasında ağırlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve maçların oynanacağı saatler şu şekilde:

21 Nisan Salı
20.30 Konyaspor - Fenerbahçe

22 Nisan Çarşamba
20.30 Galatasaray - Gençlerbirliği

23 Nisan Perşembe
18.45 Samsunspor - Trabzonspor
20.45 Beşiktaş - Corendon Alanyaspor

