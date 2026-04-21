Arsenal’den 16 yaşındaki Marli Salmon’a sözleşme!

Giriş Tarihi: 21.04.2026 15:01

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal, lig bitmeden bir transfer hamlesinde bulundu. Londra ekibi, 16 yaşındaki İngiliz stoper Marli Salmon ile ön sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Marli Salmon'ın kulüple ön sözleşme imzaladığını ve ağustos ayında 17 yaşına girdiğinde profesyonel sözleşme imzalayacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz." denildi.

Temmuz 2019'da 9 yaşındayken Arsenal'in akademisine katılan Mauritius kökenli İngiliz futbolcu, aynı zamanda İngiltere 16 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

