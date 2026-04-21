Bizi özlemişler!

Erzurumspor, 5 yıllık Süper Lig özlemini bitirdi ama süreç hiç de kolay değildi. 2022 yılında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Dal, zorlukların içinden gelen büyük zaferi SABAH SPOR'a anlattı: "Elimizde 3 oyuncu kalmış ve transfer yasağı almıştık. 6 milyon Euro'ya yakın borç vardı. Devre arasına geldiğimizde asrın felaketi deprem yaşandı. Ligde kaldık. Sonraki sezon aynı şekilde transfer yasağı ve oyuncu kayıpları oldu. U18 ve U19'dan oyuncularla takımı destekledik. Depremden stadımız hasar görünce tüm maçları dışarıda oynadık. Transfer yasağı kalkar kalkmaz ayakları yere sağlam basan bir takım kurduk. 12 maçlık galibiyet serisinin olduğu dönemde annemin hastalığı metastaz yaptı. 13 Nisan'da Erzurum'a geldim, Bolu'yu yendik. 14 Nisan'da annemi kaybettim. Cenazeyi kaldırdık, taziyeleri kabul ettik, pazar günü (19 Nisan) Bodrum'a gittim, puanımızı aldık ve Erzurumspor'u 5 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkardık.

İmzayı kalbe attık hocamız ile devam

Eskiden Erzurum denince herkes soğuk hava nedeniyle zeminin sıkıntılı olacağını düşünürdü. Zeminimiz hibrit çim. Stadımızdaki ufak tefek sorunları da tamamlayacağız. Serkan hocamızla (Özbalta) sözleşmemiz bir yıllıktı ama bizde imzalar kalbe atılır. Devam edeceğiz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bir takım kuracağız. Genç, ahlaklı ve şehrin kimyasına uygun isimler alacağız. Herkesin sevip sayacağı bir takım olacağız.



TAZİYE VE TEBRİK BİR ARADA

Gerek yazılı gerek görsel medyanın yeniden Süper Lig'e dönmemize gösterdiği ilgi bizi çok memnun etti. Gördük ki herkes Erzurumspor'u, biz de Süper Lig'i çok özlemişiz. Spor Bakanımız, TFF Başkanımız, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanya, Rize ve Konya başkanları, Başakşehir Asbaşkanı aradı. Zaten taziye ve tebrik mesajları birbirine karıştı.