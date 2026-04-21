Giriş Tarihi: 21.04.2026 19:47 Son Güncelleme: 21.04.2026 19:57

Blaz Kramer: Türkiye Kupası’nın çok önemli olduğunun farkındayız!

Konyaspor’un tecrübeli golcüsü Braz Kramer, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi konuk edecek Konyaspor'da Blaz Kramer açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma ile ilgili Blaz Kramer, "Kulüp için, camiamız için, taraftarımız için bu kupanın ve bu mücadelenin çok önemli olduğunun farkındayız. Lig içerisindeki çok önemli ve çok güçlü bir takıma karşı bugün mücadele edeceğiz. Ama şunun bilincindeyiz, çok iyi çalıştığımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarih yazabileceklerini belirten Blaz Kramer, A Spor'a verdiği röportajı şu şekilde noktaladı:

"Fenerbahçe'ye karşı bugün güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bu maçı geçtikten sonra biliyoruz ki final ve kupayı kazanmak, tekrardan tarih yazabilmek için Konyaspor adına iki maçımız kalacak sadece. Bu şekilde motive olup, çok iyi bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum."

Kramer: Tarih yazabilmek için kazanmalıyız!

