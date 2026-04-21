Büyük şölen

Giriş Tarihi: 21.04.2026

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı bugün Konyaspor-Fenerbahçe maçı ile başlıyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün Konyaspor- Fenerbahçe karşılaşması ile başlıyor. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak. Gün boyu A Spor'dan karşılaşmanın sıcak detayları ve yorumları izleyenlerle paylaşılacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçında kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak. Yarın G.Saray-G.Birliği maçı ile sürecek heyecanda Perşembe günü Samsun- Trabzon ve Beşiktaş-Alanya karşılaşmaları ile yarı finalistler belli olacak.

