Deniz Türüç: Yapabileceğimizi söyledim!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Konyaspor'da Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Deniz Türüç, "Her maç zordur. Fenerbahçe çok büyük bir camia, dolayısıyla motivasyonda sıkıntı çekmedik. Gerçekçi olmak lazım. Zor bir maç. Topu domine eden taraf Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe'nin üstümüze geleceğini biliyorduk. Maçın temposunu düşürerek kazanmayı hedefledik. Uzatmalara gitti. İstediğimiz bir şeydi. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı hiçbir zaman kolay değildir. Takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum tek tek. İnanmamız gerekiyordu. Yapabileceğimizi söyledim. Şükür oldu" dedi.

Türkiye Kupası'ndaki hedeflerine dair soruya Deniz Türüç, "Bizim pazartesi günü çok önemli bir Trabzonspor maçımız var. Tüm takım ona odaklandı. Hafta içi kolay olmuyor, yoruluyorsunuz. Çeyrek finalde, yarı finalde rakibin önemi yok. Tek maçta her şey olabilir. Takımı, yönetimi, Konya halkını tebrik ediyorum" cevabını verdi.